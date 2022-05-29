محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ

جنوب سيناء - محمد حسين

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع المتابعة الدوري بقاعة اجتماعات الديوان العام بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري إدارات الديوان العام، ومديري مديريات الخدمات.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، وكذا استعدادات المحافظة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022.

شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من بعض المشروعات المقامة بمدينة طور سيناء العاصمة ومنها مسرح قصر ثقافة طور سيناء الصيفي، وتكليف مديرية الاسكان باعمال اللاند سكيب والمنطقة المحيطة بالمسرح، وكذا المستشفى الجديد بحي النصر، وكورنيش المدينة، وكذا الانتهاء من تطوير الطرق بالمدينة،ومحكي الجبيل قبيل أكتوبر المقبل.

كما أعلن المحافظ عن توفير 1100 نخلة سيتم زراعتها طبقا لمخطط على مستوى كافة مدن المحافظة، لكون أشجار النخيل من أكثر الأشجار التي يجري زراعتها بالمحافظة، لقدرتها على تحمل الجفاف و الحرارة وملوحة المياه.

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة جنوب سيناء لزيادة أعداد النخيل بالمحافظة والعمل على تطويرها ومضاعفة إنتاجيتها .

وأكد مدير عام التضامن الاجتماعي للمحافظ عن ورود مبلغ 15 مليون جنيه كمرحلة اولي بالاضافة الي مبلغ 20 مليون مرحلة ثانية مع بداية العام المالي المقبل 2022 / 2023

دعما من وزارة التضامن الاجتماعي للمحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التضامن لإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بشرم الشيخ.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تخصيص 6 آلاف طن من سلفات النشادر لدعم المشروعات الزراعية بسيناء حيث بلغت إنتاجية محصول القمح خلال العام الجاري بالمحافظة الي 58.5 طن بزيادة عن العام الماضي .

وقال المحافظ أنه نظرا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" فى شهر نوفمبر 2022، فقد تم في إطار استعداد وتجهيز المدينة لهذا الحدث العالمي، التخطيط لتنفيذ 27 مشروعا قوميا يجب الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم من العام الجاري، وفقا للبرامج الزمنية المخططة.

وأوضح ان عددا من المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء كوبري علوي على الطريق الأوسط "طريق الملك سلمان"، وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري، وإنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ صديق البيئة والحديقة المركزية والمول التجاري ومجمع البنوك بحي النور بشرم الشيخ.

مضيفا ان المشاريع تتضمن أيضا إنشاء منصة ومسجد ومستشفى بيطري وقرية التراث وحظائر الهجن بمضمار الهجن الدولي بمنطقة السفاري، وتوسعة وتجميل وزراعة الطرق "طريق السلام، طريق الشيخ زايد، و طريق نبق السياحي، الطريق الأوسط"، وإنشاء 3 محطات توليد طاقة شمسية و 2 جراج أتوبيسات النقل العام الكهربائية وساحة تخريد السيارات، وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق بالمدينة وتوصيل خدمة الإنترنت الفائق السرعة لكافة الفنادق السياحية بالمدينة.

أشار المحافظ خلال الاجتماع انه تقرر صرف مبلغ 500 جنيه لكل صياد بعدد 350 صياد لمدة اربع شهور خلال فترة التوقف عن الصيد لدعمهم.

تابع المحافظ خلال الاجتماع إنشاء مركز الصيد التعاوني بطور سيناء وتم عرض المخطط العام والذي يشمل محلات اسمالك، ومحلات متنوعة، مطاعم، وكافتريات، وحلقة سمك، والذي سيتم البدء في تنفيذه اول يوليو 2022 مع بداية العام المالي الجديد.

كما استعرض المحافظ موقف تطوير طريق السلام بشرم الشيخ، والمنطقة علي شمال الطريق باتجاه المطار،والمنطقة بمطلع الهضبة يمين الطريق بتجميل المنطقة، وتشجير الطريق الأوسط، وكذا تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ من المطار وميدان الصداقة والسلام

وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تفعيل دور الشباب في المجتمع واظهار انشطتهم، ووجه ايضا بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة بالمدن والاهتمام بالمشغولات البدوية والمشاغل وإقامة المعارض بالمدن والاشتراك بالمعارض خارج المحافظة.

ووجه فوده بضرورة الانتهاء من أعمال استكمال رصف امتداد الطريق من منطقة حمام موسى الي كمين الوادى بطور سيناء، وسرعة الانتهاء من خزان تكديس المياه بقريتي الوادي و الجبيل بطور سيناء وكذا خزان التكديس لمدينة أبورديس وتنفيذ عدد 3 آبار بمدن المحافظة، واستعراض الموقف الحالي للمجزر الآلي بمدن أبو رديس وراس سدر.