محافظ بورسعيد ينعي الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات

بورسعيد - محمد عزام

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات وابن محافظة بورسعيد ،والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وفرانه أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتور حسني غندر علم من أعلام الرياضة المصرية و صاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد، وأحد الرجال المخلصيين الذين ساهموا في إثراء الحياة الرياضية والثقافية بمصر و مخافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة في شتى المجالات، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في مجال الرياضي.

ودعا محافظ بورسعيد للدكتور حسني غندر أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة.