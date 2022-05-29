محافظ بورسعيد يلتقى رئيس قطاع الحسابات والمديريات فى وزارة المالية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمى فى الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، منوها لأهمية الاستمرار فى تأهيل وتدريب العاملين فى الإدارات المالية، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

ومن جانبهم، أشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات فى وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإدارى فى مجال ميكنة الإدارات المالية، فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذى جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإدارى والحكومى بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم فى تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية ببورسعيد.

كما شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل بعنوان " الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 " لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة "، وذلك بمقر مديرية المالية ببورسعيد وبحضور الأستاذ طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، ومدير مديرية المالية.

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشروعات القومية والتنموية والخدمية على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا فى تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات فى حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى فى أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت ببورسعيد مؤخرًا، الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان لأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتًا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالورش والبرامج التدريبية التى تنظمها المديرية المالية للعاملين فى جميع القطاعات المالية، لتطوير مستوى الأداء والتعرف على الآليات الحديثة فى القطاع المالى، مؤكدا على استمرار دعمه لإقامة منظومة قطاع مالى متطورة وفاعلة، تساهم فى سرعة اداء الاعمال وكفاءتها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مبنى المديرية المالية الجديد على أحدث النظم الإدارية لتحقيق التطور المنشود فى القطاع المالى ببورسعيد

ووجه المحافظ بالاستمرار فى تأهيل وتدريب العاملين فى الإدارات المالية، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة، وإضافة أنماط جديدة للعمل تضمن تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة، وكان محافظ بورسعيد استقبل صباح اليوم الأستاذ طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد، وفى نهاية اللقاء اهدى محافظ بورسعيد شهادة تقدير إلى احدى العاملين لبلوغها السن القانوني.



المحافظ والزيارة بالديوان العام



الندوة



جانب من حضور ندوة وزارة المالية



جانب من وفود الزيارة



حضور المحافظ والتنفيذيين