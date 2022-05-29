محافظ القليوبية يعلن تدشين المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا ببنها.. صور

القليوبية -إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها في الاتجاهين امتداد كمين أتريب حتي الطريق الزراعي وامتداد كمين أتريب مرورًا بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التطوير الحضري لجميع المنشآت والطرق والبنية التحتية بما يواكب متطلبات العصر وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

وتشتمل أعمال التطوير، رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتي كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتي كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدء من الكمين حتي كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلي تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلي كابلات أرضية وتركيب أعمدة انارة حديثة.

كما تضمن التطوير، إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلو وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.

ومن جانبه وجه المحافظ، بدفع الأعمال وتكثيفها خصوصا بالورديات الليلية والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة أي معوقات بالطريق حتي تتمكن الشركة المنفذة من تنفيذ أعمالها والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددا علي ضرورة الدقة في التنفيذ ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي في كافة الأعمال التي تتم بالطريق في امتداديه.

وناشد المحافظ، المواطنين بشارع فريد ندا خصوصا بامتداد مديرية الطرق والكباري بعدم انتظار سيارتهم في ذلك الشارع حتى الانتهاء من تطويره مطالبا رئيس المدينة بشن حملة لإزالة أي اشغالات أو تعديات على حرم الطريق.

جاء ذلك بحضور كلاً من المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس أحمد الشيخ ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري بالمحافظة والمهندس حاتم أحمد ندا بشركة ديار للمقاولات.



المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا



تدشين المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا



تطوير شارع فريد ندا



جانب من أعمال التطوير فى الشارع