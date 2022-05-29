محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضى بطريق ميت فارس ببنى عبيد

كتب شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس الزناتى عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالمحافظة بسرعة تحرك معدات محطة الخلطة الاسفلتية التابعة لمديرية الطرق للتعامل فورا لإصلاح وصيانة الهبوط الأرضى المشار إليه فور إخطاره بحدوث هبوط أرضى بجسر طريق ميت فارس المحمودية بمركز بنى عبيد.

وفى هذا الصدد أوضح مدير مديرية الطرق، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تحرك رجال محطة الخلط الإسفلتية والمعدات اللازمة على الفور وتم تنفيذ أعمال أرنكة وتثبيت للهبوط بالحفار ثم تم فرش طبقة من الأحجار وبعدها تم فرش طبقة من مرتجعات الأسفلت ثم فرش طبقة الأساس والتثبيت بالهراس وتم إصلاح الطريق وفتحه للمرور وعادت الأمور لطبيعتها.

وأكد مختار على ضرورة أن تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع إي طوارئ للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.