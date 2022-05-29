اليوم السابع
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محافظ أسوان: إزالة حالات تعد بإدفو وكوم أمبو على مساحة 300 ألف متر مربع‎‎

الأحد، 29 مايو 2022 09:13 ص
محافظ أسوان: إزالة حالات تعد بإدفو وكوم أمبو على مساحة 300 ألف متر مربع‎‎ إزالة حالات تعدى
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة سلسلة جهودها المتعلقة بتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية سواء الصادر لها قرارات إزالة، أو الإزالة الفورية فى المهد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة التعديات على قطعة أرض بالظهير الصحراوى لقرية الكلح شرق بمساحة 71.5 فدان بواقع 300 ألف و300 م2 عبارة عن سور بطول 30 ألف م2 وبإرتفاع 3م2 بالطوب الأبيض، والتى كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية عليها، وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية للمدينة وقريتى الكلح والحجز بحرى، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالة تعدى فى المهد على قطعة أرض زراعية بمساحة 88 م2 بنطاق عزبة الإصلاح البحرية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة .

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