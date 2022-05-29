اليوم السابع
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لوجانسك: مقتل 32 عنصرا من قوات كييف واستسلام 7 عسكريين أوكرانيين

الأحد، 29 مايو 2022 11:20 ص
لوجانسك: مقتل 32 عنصرا من قوات كييف واستسلام 7 عسكريين أوكرانيين الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت قوات لوجانسك، مقتل 32 عنصرا من القوات الأوكرانية خلال المعارك الدائرة، وكبدت وحداتها خسائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت القوات، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إنها دمرت دبابة أوكرانية وثمانية ناقلات أفراد مدرعة بالإضافة إلى 6 آليات حربية أخرى خلال المعارك مع قوات كييف أثناء الساعات الماضية، مؤكدة أن 7 عسكريين أوكرانيين القوا سلاحهم طوعا واستسلموا .


ومن ناحية أخرى .. كشفت قوات دونستيك عن مقتل 42 عنصرا من الوحدات الأوكرانية وتدمير آليتين مدرعتين وموقعين للمدفعية خلال الساعات الأخيرة.

 


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