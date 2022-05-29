لوجانسك: مقتل 32 عنصرا من قوات كييف واستسلام 7 عسكريين أوكرانيين

وقالت القوات، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إنها دمرت دبابة أوكرانية وثمانية ناقلات أفراد مدرعة بالإضافة إلى 6 آليات حربية أخرى خلال المعارك مع قوات كييف أثناء الساعات الماضية، مؤكدة أن 7 عسكريين أوكرانيين القوا سلاحهم طوعا واستسلموا .



ومن ناحية أخرى .. كشفت قوات دونستيك عن مقتل 42 عنصرا من الوحدات الأوكرانية وتدمير آليتين مدرعتين وموقعين للمدفعية خلال الساعات الأخيرة.