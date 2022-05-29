لصوص يسرقون قطعة أثرية من كنيسة بروكلين بنيويورك بـ2 مليون دولار.. صور

كتب: إيهاب محمد

استخدم مجموعة من اللصوص أدوات كهربائية لاقتحام كنيسة فى بروكلين بنيويورك، وسرقوا أثرًا مرصعًا بالجواهر بقيمة مليونى دولار، وقطعوا رأس تمثال لملاك، حسبما قال رجال الشرطة، اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، دخل اللصوص كنيسة القديس أوغسطين الرومانية الكاثوليكية في 116 شارع السادس، واستخدموا الأدوات لفتح مذبح في وقت ما بين يومى الخميس والسبت.



التقرير وفقا لنيويورك بوست

قال رجال الشرطة، إن اللصوص بمجرد دخولهم أخذوا قطعة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا بها جواهر يعتقد أنها تعود إلى عام 1888 وتبلغ قيمتها حوالي مليوني دولار، وأوضحت الشرطة، أن هذه القطعة كانت تستخدم لأداء طقوس القربان المقدس، كما تظهر الصور أن رأس تمثال لملاك أزيل بعنف.



مكان التمثال من الخارج



التمثال الذى سرق رأسه

وفي واقعة أخرى، أعلنت الشرطة الهندية - فى وقت سابق - أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر معدنى يزن 500 طن وبطول 60 قدماً والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان المحليين بأنهم من المسؤولين في قطاع الري، ووفقا لموقع " timesofindia" تم الإبلاغ عن سرقة الجسر في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

أصبحت عملية السرقة في قرية أمياور ، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من ساسارام ​​، نقطة الحديث في المنطقة، قال السكان المحليون إن اللصوص ، مثل "صراصير المطبخ" ، كانوا يقطعون قطعًا من الفولاذ الذي يبلغ وزنه 500 طن منذ افتتاح جسر خرساني موازٍ قبل خمس سنوات، لكنهم لم يعتقدوا أبدًا أن الهيكل بأكمله سيختفي ذات ليلة.