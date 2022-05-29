لجان مشتركة من التموين والزراعة لحصر المساحات المنزرعة قمحا فى بور سعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع " تشكيل لجان مشتركة من مديرى الإدارات التموينية والتعاون الزراعى والإدارات الزراعية، فضلاً عن عضو من مباحث التموين وذلك فى إطار تفعيل التوجية الوزارى رقم 10 لسنة 2022، لافتاً إلى أن اختصاص اللجان تتمثل فى حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات والتى تم حصادها حتى تاريخه مع مراعاة مايتم توريدها بالفعل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أية مخالفات.

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة تموين بورسعيد على مدى حسن تعاون المزارعين والموردين مؤكداً على صرف كافة مستحقات الموردين أاولا بأول مضيفاً أن هناك متابعة يومية ومراقبة عمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بالمحافظة.