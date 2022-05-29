كولومبيا تبدأ الانتخابات الرئاسية مع تصدر اليسار استطلاعات الرأي للفوز

فاطمة شوقى

بدأت كولومبيا اليوم الأحد ، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتم استدعاء أكثر من 39 مليون كولومبى إلى صناديق الاقتراع.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن المرشح الأوفر حظا هو اليساري جوستافو بيترو، قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها اليسار إلى السلطة، ومع ذلك ، نظرًا لانقسام الناخبين ، فمن المحتمل جدًا أن تكون هناك جولة ثانية في 19 يونيو.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أنه من المتوقع أن يصوت حوالى 20 مليون كولومبى في هذه الانتخابات ، وذلك بعد ان تعرضت الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضى لانتقادات عديدة.

بدأ مكتب المسجل الأسبوع الماضي في توزيع المواد الانتخابية في جميع أنحاء البلاد وفي مراكز الاقتراع الكبيرة ، مثل كورفيرياس Corferias ، في بوجوتا ، حيث بدأ استقبال الناخبين اليوم الأحد.

ومن بين المرشحين الستة ، هناك ثلاثة فقط لديهم فرص حقيقية ، وفقًا لاستطلاعات نوايا التصويت: اليساري جوستافو بيترو ، من الميثاق التاريخي ؛ اليميني فيديريكو "فيكو" جوتيريز ، من فريق كولومبيا فيكو ، والشعبوي المستقل رودولفو هيرنانديز ، من رابطة حكام مكافحة الفساد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي ، وستغلق في الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وكانت وزارة الداخلية الكولومبية قررت حظر وتقييد بيع واستهلاك المشروبات الكحولية من أجل الحفاظ على النظام العام خلال الانتخابات الرئاسية في كولومبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم حظر وتقييد بيع واستهلاك المشروبات الكحولية بداية من السبت 28 مايو حتى الإثنين 30 مايو.