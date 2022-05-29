كولومبيا.. العثور على 3 عبوات ناسفة فى يوم الانتخابات الرئاسية

كتب محمد جمال

أعلن وزير الدفاع الكولومبى، دييجو مولانو أبونتى، أن الجيش الكولومبى عثر على ثلاث عبوات ناسفة فى 29 مايو، وهو اليوم الذي تجرى فيه البلاد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال أبونتي: "تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة، واحدة في سان خوسيه ديل غوافياري، والأخرى في كارتاخينا ديل تشيرا"، وأوضح أن العبوتين الناسفتين اللذين ذكرهما تركتا على أرصفة قرب مراكز الاقتراع، والثالثة وجدت في منطقة ريفية وسط البلاد.

وأكد أن هذه الحوادث الثلاثة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وتم الإعلان أنه بدأت اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الكولومبية.

تصوت كولومبيا، اليوم ، فى انتخابات رئاسية أكثر استقطابًا من أى وقت مضى؛ مع خصمه، جوستافو بيترو، باعتباره المرشح الأوفر حظًا ليصبح أول رئيس يسارى فى تاريخ البلاد الحديث، وتم استدعاء 38 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، للاختيار من بين ستة مرشحين خلفا للمحافظ إيفان دوكى، الذى لا يمكنه الترشح لإعادة انتخابه.

وتجرى الانتخابات وسط توترات سياسية قوية بعد أربع سنوات اتسمت بالوباء والركود والاحتجاجات الحضرية وزيادة العنف. إذا لم يحصل أى مرشح على 50% على الأقل من الأصوات فى الجولة الأولى، فستكون هناك جولة ثانية فى 19 يونيو.

وأوضح يان باسيت، المحلل السياسى أنه "فى الوقت الحالى، تشير استطلاعات الرأى إلى أنه ستكون هناك جولة ثانية، ولم يذكر أحد إمكانية فوز جوستافو بترو فى الجولة الأولى، لذلك، فمن المحتمل جدًا، على الرغم من وجود فصيل كبير جدًا لم يحسم أمره، لذا يمكن أن يكون هناك مفاجآت.، لكن سيكون من غير المحتمل حقًا أن يكون هناك انتصار لجوستافو بيترو فى الجولة الأولى ".

على رأس صناديق الاقتراع (بنسبة 41% من الأصوات)، السناتور اليسارى جوستافو بيترو، مقاتل سابق فى حرب العصابات تحول إلى ديمقراطى اجتماعى، ورئيس بلدية بوجوتا السابق وخبير سياسى مخضرم، يستفيد من التعطش إلى "التغيير" الذى أصبح شعار حملتك، ويعد المرشح البالغ من العمر 62 عامًا، وشريكته فرانسيا ماركيز، بسلسلة من تدابير العدالة الاجتماعية، والعودة إلى السلام والتحول البيئي.

وهناك توقعات بحصول المرشح المحافظ فيديريكو جوتيريز، عمدة ميديلين السابق، على 27% من الأصوات، ولأنصاره وعود "النظام والأمن"، ويصر على طرد شبح الشيوعية، كما حرص على إبعاد نفسه عن كل من الرئيس المنتهية ولايته والرئيس السابق ألفارو أوريبى، الغارق فى المشاكل القانونية.

فى المرتبة الثالثة جاء رودولفو هيرنانديز، 77 عامًا، عمدة بوكارامانجا السابق، والذى يُدعى الكولومبى "دونالد ترامب"، وهو رجل أعمال بناء جمع ثروته فى مجال الإسكان الاجتماعى، ويقدم نفسه على أنه سياسى مستقل خارج المؤسسة والأحزاب التقليدية.

فى سياق الإحباط الشعبى والعنف المتزايد المرتبط بتجارة المخدرات، شهدت الحملة اليمينية فى السلطة والمعارضة اليسارية يخوضون معركة شرسة تعكس الانقسام السياسى فى