"قيم الأسرة الصحيحة دينياً ومجتمعياً".. ندوة تثقيفية بـ«آداب طنطا»

الغربية مصطفى عادل

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا ندوة تثقيفية حول "قيم الأسرة الصحيحة دينياً ومجتمعياً"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومركز الأزهر الإعلامية للفتوى الإلكترونية، فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، وبحضور الدكتور عبد الرزاق الكومى رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات، والدكتور حسنى هاشم السيد الحديدى عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد محمود الجُبّه عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وأميره التطاوى كبير مذيعيين بقناة الدلتا الفضائية وعضو المجلس القومى للمرأة بالغربية.

وأكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب خلال كلمته على الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة في التصدى لجميع الأفكار الهدامة لحماية الشباب خاصة فى ظل تزايد الشائعات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها.

من جانبه قال الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية أن هذه الندوة تأتى فى إطار خطة جامعة طنطا لدعم الأنشطة الطلابية، حيث من المقرر إقامة ثلاث ندوات توعوية أخرى بكليات التربية والتجارة والصيدلة تنتهي في مطلع يونيو القادم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف.