قلق فى المكسيك بسبب جدرى القردة.. 70% من السكان غير ملقحين

فاطمة شوقى

أكدت الجهات الصحية في المكسيك أول حالة إصابة بجدرى القردة، وهو لرجل يبلغ من العمر 50 عاما جاء إلى البلاد من نيويورك، ويُعتقد أنه أصيب بالعدوى في هولندا، ولكن ما يثير قلق المكسيك هو أن 70% من سكانها غير مطعمين ضد الجدرى، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقال هوجو لوبيز جاتيل، وكيل الوزارة للوقاية وتعزيز الصحة إن الرجل المصاب دخل المستشفى في العاصمة المكسيكية، مشيرا إلى أنه في العزل الوقائى ولا يعانى من مضاعفات كبيرة".

وعلق الطبيب المكسيكي أليخاندرو ماسياس ، على أهمية الحصول على لقاح الجدري للحماية من فيروس القردة ، وهو ما يثير القلق في المكسيك بشكل خاص لأن 70% من السكان في المكسيك لم يحصلوا على التطعيم ضد الجدرى.

وينتقل جدرى القرود من شخص لآخر عن طريق العدوى المباشرة ولا ينتشر عن طريق الماء أو الهواء أو الطعام.

وقبل أيام قليلة ، قبل الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بسبب تفشي مرض جدري القردة في دول أوروبية مختلفة مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، وكذلك أستراليا والولايات المتحدة ، وقال الطبيب المكسيكى إن "الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا لديهم لقاح الجدري الذي يحميهم جيدًا بشكل معقول من جدري القرود ؛ إذا استمر انتشاره ، فقد يكون من الضروري تطبيق لقاح الجدري ، على الأقل للأشخاص المعرضين لخطر كبير.

وأوضح أنه على عكس ما نشهده على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن جدري القرود ليس مرضًا جديدًا ، حيث إنه منتشر منذ عقود في وسط وغرب إفريقيا. "الجديد هو تداولها في بلدان أخرى.

ويعتقد الخبراء أن أقل من 30% من السكان في المكسيك قد تلقوا اللقاح، وهو أن اللقاح توقف عن استخدامه في البلاد عندما تم الإعلان عن القضاء على الجدرى في المكسيك في عقد السبعينات وبشكل أكثر تحديدا في 1977 بعد تسجيل آخر إصابة بالجدرى في البلاد في عام 1952.

أشار فرانسيسكو مونروي لوبيز ، خبير من قسم الطب الوقائي والصحة العامة بكلية الطب البيطري وعلوم الحيوان (FMVZ) في UNAM ، إلى ما سبق وقال إنه من الضروري أن يأخذ الناس في الاعتبار بعض الحذر حتى لا يصاب.