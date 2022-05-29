قلق فى أوروبا بسبب سرعة انتشار جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ فاطمة شوقى

بدأ المرض المعروف بـ"جدرى القرود" فى الانتشار بالدول الأوروبية بشكل سريع، مما أثار قلق السلطات الصحية، حيث أبلغت عدة دول عن حالات جديدة.

يعود السجل الأول لهذا النوع من الجدرى إلى القرن العشرين وفى عام 2003 فى الولايات المتحدة كان هناك تفشي صغير أصاب أقل من مائة شخص.

يعد جدري القرود نوعًا من الجدرى ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وهو في الواقع مستوطن في بعض بلدان وسط وغرب إفريقيا، مما يعني أنه مرض يصيب سكان هذه البلدان بانتظام وبالتالي، على عكس كورونا على سبيل المثال، فهو معروف بالفعل.

وفى إسبانيا، أبلغت وزارة الصحة عن 100 حالة إيجابية لمرض جدري القرود ، والتي تتوزع في 7 مجتمعات ذاتية الحكم ، بعد مرور 10 أيام على أول إصابة بهذه العدوى من أصل غير بشري في إسبانيا في 18 مايو.

وفقًا لأحدث البيانات من وزارات الصناعة ، أكدت مدريد وكتالونيا وجزر الكناري وإقليم الباسك والأندلس وأراجون وجاليسيا الإصابة، بينما تم استبعاد تلك التي كانت قيد الدراسة في مجتمع بلنسية وكاستيلا- لا مانشا، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

أثار ظهور حالة من جدري القرود في المملكة المتحدة في 7 مايو إنذارًا دوليًا بشأن أول تفشي لهذا المرض خارج إفريقيا، وهي الدولة التي تم فيها تأكيد معظم حالات المرض (71) وفي المقام الأول التي أضاءت فيها الإنذارات الصحية قبل أسابيع قليلة.

وبالتالي، فقد تمكنوا من تحديد أن المرض المنتشر حاليًا على الأراضي الأوروبية ينتمي إلى نوع غرب إفريقيا، والذي يوفر المزيد من الأدوات عند علاجه.

وفى إيطاليا، أصبح المريض الذي تم إدخاله إلى المستشفى في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا، بصحة مستقرة، وهو أول تشيلي يتم تشخيصه بمرض جدرى القرود.

وأوضح جوزيبي ديجولي، رئيس قسم الصحة البيطرية والنظافة الغذائية بالوقاية الجماعية وخدمة الصحة العامة في منطقة إميليا رومانيا، أن "حالته جيدة ومستقرة والتحقيق الوبائي جار لمعرفة المخالطين له. . لا قلق ".

كما أعلنت وكالة الصحة في أيرلندا، تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى البلاد، وقالت مؤسسة الخدمات الصحية في بيان إنه يجرى أيضا التحقق من حالة أخرى يشتبه بها.