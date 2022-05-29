فصل التيار الكهربائى عن 24 قرية ومنطقة بـ7 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن 24 قرية ومنطقة بمراكز قلين ودسوق ومطوبس وبيلا والرياض، وبلطيم وسيدى سالم، من الساعة العاشرة للساعة الثانية عشرة، وفى بعض المغذيات حتى الساعة الثانية ظهراً.

سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى ميت الديبة، بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية نشرت والشقة وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر السودان شمال دسوق، ويتأثر بالفصل قرية كفر السودان وتوابعها، وفصل التيار عن مغذى كمال حسين بالرياض، ويتأثر بعملية الفصل كمال حسين، و56، و57، و58، وفصل التيار عن مغذى أبو سكين، بلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرى شعلان وأبو شعلان والخاشعة.

كما سيتم فصل التيار عن مغذى الجمعية بمطوبس، وتتأثر بالفصل أرض الجمعية، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى السعادة بمطوبس، وسيتم فصل التيار عن قمسيون شرق وغرب، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى منطقة القنطرة، وتتأثر بالفصل القنطرة وغزال و أرض الكرارجى ومجلس المدينة، و أرض حموده، والقناطر.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى السخاوى بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل صيفر والبحيري، والفقهاء القبلية وأبو غانم والندايرة، كما سيتم الفصل التيار الكهربائى عن مغذى الجبانة ببيلا، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن جزء من قرية الجرايدة.