اليوم السابع
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فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة فى 6 أكتوبر

الأحد، 29 مايو 2022 12:39 م
فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة فى 6 أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بشارع في مدينة 6 أكتوبر، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى فحص هددا من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بإجراء عمليات التوليد، للتوصل لهوية والدة الطفلة.
 
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إيداع الطفلة دار رعاية، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور عليها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على طفلة ملقاة بشارع في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة، ألقاها شخص مجهول الهوية بالمكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإيداع الطفلة دار رعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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