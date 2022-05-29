غرق طالب فى مياه نهر النيل لعدم إجادته السباحة بدسوق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه النيل بإحدى قرى مركز دسوق بكفرالشيخ، لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل جثمانه، لمستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ من بعض الأهالي بغرق شاب في العقد الثاني من العمر في نهر النيل فرع رشيد أثناء استحمامه.

وانتقلت قوة من قسم شرطة بندر دسوق إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكشف تقرير مفتش الصحة عن أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحريات المبدئية التي أجراها المقدم عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، تحت إشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ أن الشاب الغارق يدعى "ر.س.م.ع"، 19 سنة، طالب ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وأنه لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة أثناء استحمامه في نهر النيل فرع رشيد، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة طبقا لما قرره أهليته، تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وجار العرض على النيابة العامة بدسوق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.