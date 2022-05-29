غرفة صناعة الملابس: مبادرة "الشراكة الصناعية" فرصة للتكامل الصناعى والاقتصادى

كتب إسلام سعيد

قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، تهدف الى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدول الأعضاء مما يعود بالنفع على اقتصاديات تلك الدول.

وأكد عبد السلام على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين مصر والامارات والأردن منوها بأن المبادرة تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الإستفادة من الموارد والقدرات والخبرات، والموقع الجغرافي فى كل دولة مما يساهم فى تأسيس صناعات تكاملية بين الدول الاعضاء.

ولفت عبد السلام الى ان المبادرة تأتى استكاملا للوحدة السياسية بين الدول الأعضاء مما يساهم فى أحداث التكامل الاستراتيجي بين الدول الأعضاء.

ونوه بأن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير الى توجه معظم دول العالم الى تكوين تكتلات اقتصادية مع دول الجوار لتخطى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يستوجب تعاونا من الجميع لعبور الأزمة الحالية.

وأوضح أن المبادرة حددت المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى لتعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وكان من ضمنها الملابس والمنسوجات، وخاصة أن الدول الثلاث تتمتع بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرص استثمارية كبيرة.

فمن ناحيتها تتمتع مصر بقدرة تنافسية عالية في قطاع الملابس والمنسوجات وذلك بفضل توافر الايدي العاملة الماهرة وتوافر البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي .