غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 13 قرية ومنطقة بـ4 مراكز فى كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائى، غداً الاثنين، عن 13 قرية ومنطقة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس والبرلس، من الساعة التاسعة للساعة الثالثة عصراً.

يتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى عثمان غرب كفر الشيخ وتتأثر بعملية الفصل كفر دفرية وعثمان وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر مجر جنوب دسوق، ويتأثر بالفصل قرية كفر مجر، وفصل التيار عن مغذى القصابى بسيدى سالم، ويتأثر بعملية الفصل قرية القصابى وتوابعها، وفصل التيار عن السبايعة بالبرلس، بلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرى السبايعة والشرفاء والوهابية.

كما سيتم فصل التيار عن مغذى الشاعر بمطوبس، وتتأثر بالفصل الشاعر وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى العرب بمطوبس، وسيتم فصل التيار عن قرى العرب وفصل التيار الكهربائى عن مغذى خليج بحرى، وتتأثر بالفصل قرى الخليج، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى القنطرة، ومنطقة القنطرة ومجلس المدينة وأرض حمودة.