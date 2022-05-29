عاملو مجمع الإسماعيلية الطبي يحتفلون بعيد ميلاد طالبة أصيبت بحادث قطار.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

احتفل طاقم التمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي، بعيد ميلاد، الطالبة نرمين السيد محمد عزب محمد، 20 عامًا، والتي تسبب القطار في بتر قدميها الإثنين، في حادث الأسبوع الماضى، بعد انتهاء يومها الدراسى، وخلال عودتها لمنزلها في مدينة القنطرة غرب.

وفاجأ العاملون بمجمع الإسماعيلية الطبي، الطالبة خلال تواجدها في العناية المركزة بالمجمع، بالاحتفال بعيد ميلادها، وإحضار تورته لها، هو ما أسعد الطالبة وأخرجها من الحالة النفسية التي تمر بها، بعد بتر قدميها الإثنين في الحادث.

وكان قد صدم قطار بالإسماعيلية فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة، مقيمة بالقنطرة غرب، بمحطة الشيخ زايد وتسبب في بتر قدميها الاثنتين، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج، وهى في حالة خطرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بسقوط طالبة تدعى نرمين السيد محمد عزب محمد، 20 عامًا، طالبة، مقيمة بالقنطرة غرب في الإسماعيلية، تحت عجلات القطار بمحطة قطار الشيخ زايد، بعد انتهاء اليوم الدراسى، وكانت في طريقها لمنزلها، فسقطت أسفل القطار وتم بتر أحد قدميها، وتم نقلها فورًا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج، وفور وصولها تم بتر القدم الأخرى لتفقد قدميها الإثنين في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات تضم باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وشارك في الاحتفال بالطالبة داخل المجمع، ممرضى المجمع وهم ريهام أيمن، ورضوي عوض الله، وشيماء محمود، ومحمد حسن، وأمنية مسعد، وهشام محروس، ومني حسن، وميادة السيد، وفتحي حمدي.



الطالبة



العاملون بمجمع الإسماعيلية الطبي يحتفلون بعيد ميلاد طالبة



طالبة بتر قدميها في حادث قطار (4)



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