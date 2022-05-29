اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 07:00 م
أكرم القصاص
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طالبات جامعة مصر الدولية يطلقون حملة "عزيزى بابا"

الأحد، 29 مايو 2022 06:41 م
طالبات جامعة مصر الدولية يطلقون حملة "عزيزى بابا" حملة "عزيزى بابا" لطالبات إعلام جامعة مصر الدولية

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إيماناً بأن الأب هو روح العائلة ومصدر الحنان والعطف وهو المعلم والمرشد لأولاده، أطلقت مجموعة من طالبات كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية حملة بعنوان "عزيزى بابا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ بداية الشهر الجاري. 

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تهدف الحملة إلي تسليط الضوء علي اللحظات العفوية والصغيرة التي تجمع الأب بأولاده و تقدير المجهودات المبذولة من قبل الآباء لخلق تلك اللحظات. 

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يشعر الآباء بالتقصير عادة في حق أولادهم وهو ما يجعلهم يواجهون العديد من الضغوطات لتلبية متطلباتهم، ويؤدي أيضاً إلي تغافل بعض الآباء عن أهمية اللحظات الصغيرة العفوية مع أولادهم والتي تحظي بالأهمية الأكبر عند الأولاد، فهي تلك الذكريات الدائمة والمحفورة في أذهان كل منا، كما تلعب دوراً هاماً في تقوية علاقة الأب بأولاده وتساعد في خلق طفل ناجح، مفكر لديه ثقة بنفسه قادر علي التفكير النقدي ومواجهة تجارب الحياة بشجاعة.
 
 
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وفى هذا السياق وتحت شعار "لحظة تعيش عمر"، أطلقت (اماندا، روشان، اية، داليا، فاطمة، زينب، هنا، زينة) حملة تشجيعية وتحفيزية لكل أب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و إنستجرام لمطالبة المتفاعلين بتدوين لحظاتهم التي لا تنسي مع آبائهم كما تتيح لهم فرصة نشر المنشورات التي تقوم بتشجيع الآباء ومساعدتهم لخلق المزيد من تلك اللحظات وتوجيه الشكر إلي الآباء والامتنان لمجهوداتهم المبذولة.
 
 
 
جدير بالذكر، أن الحملة قد حازت علي قبول ودعم ليس مقتصراً فقط علي الآباء بل تضمن أيضاً الأمهات اللواتي رحبن كثيراً بالفكرة، وعبرن عن استعدادهن لتشجيع أولادهن لتقديم الشكر والتقدير لأبنائهم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة مصر الدولية

طالبات جامعة مصر الدولية

حملة عزيزى بابا

طالبات إعلام جامعة مصر الدولية




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