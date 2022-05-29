ضبط 2.5 طن قمح بنصر النوبة قبل تهريبهم وبيعهم للسوق السوداء

أسوان عبد الله صلاح

تمكنت حملة مشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، برئاسة صابر حسين، ومديرية التموين بإشراف المحاسب حسام العربى، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين، من ضبط 2.5 طن من القمح بناحية قرى النقرة وتوشكى، وذلك قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة التى أمرت بتسليم الكمية لصومعة المفالسة بإدفو، وشدد محافظ أسوان على إحكام الرقابة لحظر خروج أي كميات من الأقماح خارج نطاق المحافظة مع تكثيف التفتيش على كافة المنافذ والمداخل بالطرق السريعة ، بجانب طواحين الغلال ومزارع الماشية وأماكن التخزين لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2022 ، وفى إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد وتسليم محصول القمح إلى المنافذ الشرعية ومنع تداوله خارج إطار القانون وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية الأمن ، وكذا مديريات التموين والزراعة.