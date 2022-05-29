ضبط كمية من القمح المحلي تستخدم فى صناعة الفريك ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت مباحث التموين ببني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي شمال المحافظة، أماكن غير رسمية لتخزين محصول القمح، وتجمعات لصناعة الفريك بقرية النواميس بمركز الواسطي، بهدف عدم توريدها، والتربح غير المشروع، حيث تم مصادرة كميات من القمح المحلي، والتحفظ على عدد من الأجولة المعبأة بالفريك والبرغل.

وتمكنت الحملة من مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطاحن الواسطى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تبين وجود كميات من القمح المحلي وكميات من الفريك والبرغل المعبأة داخل اجولة.

وفي سياق آخر شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري، لجنة ضمت كل من شريف يسن نائب، رئيس المركز، والتنفيذيين من التفتيش الإداري والتموين والزراعة ورؤساء قري قمن العروس والميمون ومسئولي الرصد والمتابعة، وذلك لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح المحلي بعدد من شون وصوامع المركز، حيث تم المرور على صوامع القمح بكوم أبو راضي ومطحن الواسطي وشونة قمن العروس، كما تم الإشراف على التجار المرخص لهم استلام الأقماح، بقرى قمن العروس والميمون وزاوية المصلوب، والتوجيه بسرعة التوريد الفوري للمطحن والشون، فضلاً عن الاطمئنان على الالتزام بالاشتراطات الفنية اللازمة لسلامة تخزين المحصول.