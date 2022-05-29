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"صحة قنا": انطلاق قافلة طبية متكاملة بقرية الزوايدة اليوم

الأحد، 29 مايو 2022 04:00 ص
"صحة قنا": انطلاق قافلة طبية متكاملة بقرية الزوايدة اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية، قافلة طبية بقرية حاجر الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية، على مدار يومى الأحد والإثنين من شهر مايو الجارى.

وأوضح تاوضروس، أن القافلة تأتى حرصا على وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا بشكل مجانى ووسط إجراءات احترازية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين فى قرية الزوايدة على مدار اليومين.


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