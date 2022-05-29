صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1796 مواطنا بقرية أسمو العروس

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسمو العروس بمركز ديرمواس، يومي 26 و27 من مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1796 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 368 حالة جراحة و 465 حالة أطفال و 199 باطنة و 59 نساء و 83 وتنظيم اسرة و 127 اسنان و320 جلدية ، الى جانب انه تم عمل 114 تحاليل مختلفة وعمل 19حالة موجات صوتية وعمل 7 حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 98 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 16 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 43 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 111 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.



جانب من اعمال القافلة الطبية (2)



جانب من اعمال القافلة الطبية (3)



جانب من اعمال القافلة الطبية (4)