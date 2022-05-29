شجرة البركة.. الخوخ السيناوى يرويه المطر وينتج ألذ ثمر طبيعى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تلفزيون "اليوم السابع" من إحدى مزارع الخوخ السيناوى فى قرية أبو طويلة بنطاق مركز الشيخ زويد بشمال سيناء ، تفاصيل إنتاج و زراعة وقطف ثمار الخوخ الذى يعتمد على مياه الأمطار السنوية كمصدر للرى وقليل من السماد وبدون أى إضافات لعناصر كيماوية .

المزارعون فى منطقة " ابو بخيت" بالشيخ زويد ، وهى من المناطق التى لازال سكانها يحافظون على زراعة الخوخ أكدوا أن ثمار الخوخ ينقسم لنوعين الأول ينتج وينضج ثمره فى خلال شهر مايو فى هذا الوقت ويستمر موسمه حتى نهاية هذا الأسبوع ، والثانى ويطلق عليه البلدى ينضج ثمره خلال شهر يونيو.

وتوارث المزارعون زراعة وانتاج الخوخ السيناوى الذى عرفته سيناء منذ عام 1982، وأصبح المحصول الرئيسى الذى يتم زراعته وكان قبل سنوات ينتج كميات كثيرة تنقل للاسواق بكل المحافظات، ويصدر للخارج .

المزارعون أكدوا انهم يزرعون الخوخ على مياه المطر وعمر الشجرة يتجاوز 15 عاما وتنتج فى العام ما لا يقل عن 20 كيلو من الثمر الذي يحافظون على ان يخرج مكتمل النمو وناضج بتخفيف الأحمال أثناء فترة التزهير، وتقليم الأشجار مرة كل عام .

وقال المزارعون إن الانتاج حاليا للخوخ محصور فى المناطق المتاخمة لمدينة الشيخ زويد، معربين عن أملهم أن يعود الإنتاج من القرى كما كان فى الماضى حيث كان يطلق عليها سلة الفواكه .



اشجار الخوخ السيناوى



الانتاج للخوخ



انتاج خوخ سيناء



خوخ سيناء_1



قطف الثمر



قطف الثمر



كروم الخوخ



محرر اليوم السابع فى مزارع الخوخ



مزارع الخوه فى منطقة ابوطويله بالشيخ زويد



من مزارع الخوخ



نضج الثمار