سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش في المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، في منطقة المنيرة الغربية، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

اعترف المتهم أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.