زيادة رأس مال "مصر للحرير الصناعى" لـ 1.2 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

‏قررت الجمعية العامة للشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر زيادة رأس المال المرخص به ل 1.14 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الزيادة 102.1 مليون جنيه، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع الرسمية اليوم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ل 1.2 مليار جنيه، موزعا على 242.290 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات لكل سهم، على أن تمول هذه الزيادة من الارصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأشارت الجريدة، إن الجمعية العامة غير العادية، برئاسة المهندس هانى محمد محمود، وافقت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة وفق المتغيرات المالية الجديدة.

يشار إنه تم ضخ استثمارات فى شركة الحرير الصناعى، وتقرر استمرارها مع القابضة للقطن والغزل وعدم نقلها القابضة للصناعات الكيماوية.