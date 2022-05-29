زحام كبير على بحر الإسكندرية.. الناس مالية البحر والشط كأننا فى أغسطس".. فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من شواطئ الإسكندرية، حيث الإقبال الكبير والزحام على الشواطئ، أقرب إلى ذروة موسم الاصطياف فى شهر أغسطس وذلك بسبب موجة الطقس الحارة، حيث يسود طقس حار على المحافظة بسبب منخفض السودان الذي يضرب البلاد بموجة حارة تستمر عدة أيام.

وجاءت حالة البحر بالإسكندرية هادئة بدون امواج، مع إقبال كبير من الأهالى على الشواطئ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاحد القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

يذكر أن الاسكندرية قد استعدت بنحو 61 شاطئ ، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الاسكندرية، وهى الشواطئ المجانية وعددها2 شاطئ مجانى شاطئ المندرة العام و شاطئ الأنفوشى ،و الدخول بها بالبطاقة الشخصية .

اما فئة الشواطئ العامة و عددها5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط .

و جاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئ ،برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة و عددها 21 شاطئ، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه.

وجاءت أسعار الشواطئ السياحية و عددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيه شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و إستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه و للشمسية 10 جنيه ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد



WhatsApp Image 2022-05-29 at 2.05.11 PM



شاطئ اسكندرية (1)



شاطئ اسكندرية (2)



شاطئ اسكندرية (3)