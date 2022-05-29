رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى الغد

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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد مناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاستماع إلي كلمة وزير التموين الدكتور على مصيلحى فى هذا الأمر".

وأعلن "عبد الرازق" أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ستعقد غدا الاثنين.

وأحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، إلى الحكومة 20 تقريرا للجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وذلك لاتخاذ الحكومة اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، وتشمل التقارير التى تم إحالتها 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصـر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراى الحقانية بالإسكندرية.

وتشمل أيضا 6 تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال، بشأن اقتراح امتداد خط مترو الانفاق بجنوب الجيزة (مركز أبو النمرس قسم الحوامدية، مركز البدرشين، مركز العياط ، مركز الصف مركز اطفيح) وإعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى اقتراح من ثلاثة نواب وهم احمد خشانة ، وحافظ شوشة، النائب سيد عبدة ، بشأن تطوير سكك حديد السويس وكذلك الاقتراح من النائبين محمود فيصـل القط ومحمد يحيي عزمى بشأن انشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب أحمد القناوى، بشـأن استحداث حي ثالث بمدينة المحلةالكبرى ومن النائب عمرو السعيد فهمى و النائب احمد القناوى، بشان تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصـلها عن مركز المحلة الكبرى.

كما تتضمن تقريرين للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى زكى بشـأن بحث أسباب حسـاب وصـرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014، ومن النائب عمرو السـعيد فهمى بشـأن عدم تعيين 36 الف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 1/4/2019 وحتى 31/5/2019.

وتشمل أيضا تقريرين للجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشـأن تنفيذ أسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع ،( بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارةالمحلية والنقل ومن النائب زين الاطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم، بالإضافة إلي 7 تقارير للجنة الصحة و السكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبد الرحمن مهران، بشأن تشغيل مسشتفي أبو تيج النموذجية.

ومن النائب مؤمن معاذ بشـأن انشـاء مسـتشفي بمحافظة الوادى الجديد ومن النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشـأن التضـرر من توقف العمل بمسشتفي الرمد بقنا ومن أکمل نجاتی ، بشأن إنشاء مسشتفى عام منطقة المقطم ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال انشاء المسشتفى المركزى العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى، بشأن التضرر من عدم الاسناد والبدء في تنفيذ مشروع مسشتفي بشبيش المركزى .