رغم تقدم الروس شرق أوكرانيا.. معهد أمريكى: احترافية الجيش الروسى تتراجع

كتبت ريم عبد الحميد

قال معهد دراسات الحرب الأمريكى، إن احترافية الجيش الروسى آخذه فى التآكل، وهو الأمر الذى ربما يكون أمرا حاسما فى فرص الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الفوز بالحرب.

وفى تقرير له، قال معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن الاحترافية المتلاشية بين العديد من القادة الروس، أسفرت عن العديد من نقاط الضعف الخطيرة التى من المرجح أن تستغلها كييف.

واستشهد التقرير بمدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وقال التقرير إن الجنود الروس، تم توجيههم مرارا من قبل القادة بألا يقوموا بجلاء زملائهم المصابين أو مساعدة الوحدات العسكرية الأخرى.

وتابع التقرير قائلا إن مثل هذا السلوك يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على معنوية الجنود واستعدادهم للقتال أو التعرض لإصابة خطيرة هارج خطوطهم الدفاعية.

وتابع بان ضعف المعنويات بينن القوات الروسية سيساعد أوكرانيا بالتأكيد على شن هجمات مضادة واسعة مع احتمالات كبيرة بتحقيق النجاح.

وكانت القوات الروسية والأوكرانية قد اشتبكتا فى معركة فى منطقة بوكروفسك شرق أوكرانيا اليوم الأحد، مع محاولة الجنود الروس وضع موطئ قدم استراتيجى للسيطرة على المنطقة.

وقال المسئولون الأوكرانيون إن القوات الروسية اقتحمت سيفيرودونتسك بعد محاولة غير ناجحة لتطويق المدينة، وأسقر القتال عن انقطاع فى الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول، ولم يستطع مركز الإغاثة الإنسانية العمل بسبب المخاطر.

وتقع سيفيرودونتستك على بعد 143 كيلومتر جنوب الحدود الروسية، وقد أاصبحت فى الأيام الأخيرة مركز سعى موسكو للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بأكملها. كما كثف الروس جهودهم للسيطرة على ليسكانسك القريبة.

تمتد المدينتان الشرقيتان على نهر سيفريسكى دونتسك ذي الأهمية الاستراتيجية.، وهى آخر المناطق الرئيسية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في مقاطعة لوهانسك ، والتي تشكل دونباس جنبًا إلى جنب مع دونيتسك المجاورة.