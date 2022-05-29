رئيس مدينة أشمون يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بسرسموس وزاوية الناعورة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قام المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز، ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم بجولة ميدانية تفقد خلالها نسب تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوحدتين القرويتين بساحل الجوابر، وزاوية الناعورة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الحفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية زاوية الناعورة، مؤكداً على سرعة إنهاء الأعمال لما تحدثه أعمال الحفر من إعاقة للحركة داخل القرى.

واصل رئيس المدينة جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية سرسموس، وتشطيبات الوحدة الصحية بالقرية.

وأكد أبو حطب على مواصلة المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للدفع المستمر لنسب التنفيذ وتذليل كافة المعوقات، وضمان انتهاء المشروعات وفق المعايير، والمواصفات المقررة تماشياً مع اتجاه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.