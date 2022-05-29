رئيس الوزراء يلتقى نظيره الأردنى على هامش إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولى لقاءً مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور وزيرى التجارة والصناعة فى مصر والأردن، وسفيري البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد الخصاونة بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن، والعلاقات الوطيدة بين قيادات البلدين، ومستوى التعاون المتنامي بين البلدين، والذى أُضيف إليه اليوم تعاون طموح فى إطار المبادرة الثلاثية.

وأعرب عن تطلعه لتنفيذ بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، لتعود ثمارها بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ثقته فى أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية سوف تمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، مؤكداً فى هذا الصدد على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها.

وأضاف مدبولى أن المقومات الاقتصادية والصناعية التى تمتلكها البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الاستثنائية التى تربط قيادات مصر والأردن والإمارات سوف تشكل قوة دفع هائلة فى سبيل تحقيق تطلعات دولنا نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات.