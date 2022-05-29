رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: تكلفة طباعة الجريدة 12 جنيها وتباع بـ3 فقط

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن التكلفة الحقيقية لطباعة الجريدة 12 جنيها وتباع بثلاثة جنيهات فقط لكي تصل الرسالة الصحفية لأكثر عدد من المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن أول مشروع استثماري هو نادي الأهرام وقريبًا سنعلن عن العديد من المشروعات الاستثمارية للمؤسسات القومية الأخرى.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من تروج الشائعات حول الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه تم البدء في عمل مشروعات على أعلى مستوى، ولم يعد هناك حجر أثاث ولكن المشروعات تعمل بمجرد افتتاحها، والصحافة القومية لدها دور كبير في إنجاح الحوار الوطنى وأهدافه.