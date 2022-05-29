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خفض فاتورة الكهرباء.. ترشيد الاستهلاك لـ650 كيلو وات أبرز خطوات الدعم

الأحد، 29 مايو 2022 05:00 ص
خفض فاتورة الكهرباء.. ترشيد الاستهلاك لـ650 كيلو وات أبرز خطوات الدعم فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يقدم اليوم السابع لقرائه بعض النصائح التى يمكن اتباعها، لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة علاوة على ضمان الاستمرار في الحصول على دعم بفاتورة الكهرباء من الدولة، وذلك إذا لم يزد الاستهلاك عن 650 كيلو وات.

وفيما يلى بعض خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء :

ـ عدم إنارة المصابيح نهارا والاعتماد على ضوء الشمس.

-لا ترك المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

ـ الاعتماد على اللمبات الموفرة للطاقة.

ـ عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها، حيث تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.

ـ  لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

ـ تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه أغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج ويجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

-ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء وضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة ويجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بإحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها و يستمر الجهاز فى استهلاك الكهرباء.


الكهرباء

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