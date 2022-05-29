حياة كريمة.. قوافل طبية ومراجعات للثانوية العامة ولقاءات ومشروعات قومية

ففى محافظة الأقصر تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة، أعمالها فى محطات المياه ومحطات الصرف الصحى وخدمة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما انطلق فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فى تنظيم سلسلة لقاءات القادة للاستعداد لبدء مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمى"، وذلك في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي - ضمن برنامج الشمول المالي، والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن خطط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى بنى سويف تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر، حيث قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، إن الوحدة المحلية تواصل متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار تكليفات دكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات أولاً بأول؛ لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.

وفى قنا قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادى تم خلالها الكشف على 1064 مواطنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وعلى جانب القوافل التعليمية فى مدن وقرى حياة كريمة، ففى القليوبية تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، القافلة التعليمية للثانوية العامة بنادى شباب طوخ، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. والطريق إلى المستقبل"، ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة.

وفى الأقصر نظمت وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية المحلية والأزهر الشريف والكنيسة، برنامج القوافل التعليمية فى المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة القسم العلمى والادبي، وذلك بحضور خبراء من وزارة التربية والتعليم فى مركزى إسنا وأرمنت خلال الـ48 ساعة الماضية بقرى مبادرة "حياة كريمة".