حياة كريمة بالمنيا.. المبادرة تعيد الحياة لمركز ملوى باستهداف 165 قرية وتوابعها

المنيا - حسن عبد الغفار

يشهد مركز ملوى بمحافظة المنيا، تطورا كبيرا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى قرى المركز، ينشر اليوم السابع عدد القرى والمشروعات الجارى تنفيذها.

1- تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 165 قرية بتوابعها بمركز ملوى

2- مشروعات متنوعة في 19 قطاعا خدميا بالمركز

3- إنشاء وإعادة توسعة 4 محطات لمعالجة الصرف الصحي بالمركز

4_ 6محطات لمياه الشرب وتوسعة محطة مياه جنوب المدينه

5- تنفيذ اعمال الرصف في شوارع المدينة بأحيائها الأربعة بأطوال اجماليه قدرها 17 كيلو متر باستثمارات قدرها 30 مليون جنيه ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للدولة 21ـ 22.

6- أهم الشوارع التي شملتها أعمال الرصف شوارع المعهد الديني وعباس العقاد بتفرعاته وش مجمع الكنائس بتفرعاته، بحي شـمال المدينة، وجاري رصف شارع البوشي والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع (محمود خليفة بتفرعاته انتهاءً بالمصرف البحري)، بحي غـرب المدينة، وجاري رصف بشارع الازهار، و ش المطاحن، وش بورسعيد، و ش شكري، بحي شـرق المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشارع المصرف القبلي أمام المساكن بحي جنوب المدينة، وجاري أعمال رصف بشارع 26 يوليو .

7- تنفيذ أعمال الرصف وإعاده رصف الطرق بدائرة مركز ملوي باستثمارات قدرها 44 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 20 ـ21 كيلو متر

8-مدرج مقتراحات الخطه الاستثماريه للعام 22ـ 23 انشاء موقف للسيارات باعتماد 9 مليون جنيه بقطعه ارض تابعه للسكه الحديد بجوار المزلقان البحري

9-توريد 55 صندوق قمامه وتوزيعها على الاحياء الأربعة بالمدينة

10- توريد 5 قلابات قمامه سعه 20 متر مكعب وعدد 2 لودر بالخطه الاستثماريه 20 ـ 22

11-توريد سيارة مكبس لتجميع القمامة وعدد 2 لودر قمامة بخطة العام المالى 21/22

12-مدرج بالخطه الاستثماريه 22 ـ 23 اعمال تجميل 3 ميادين بالمدينة