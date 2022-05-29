حياة كريمة بالأقصر.. قوافل تعليمية لطلبة الثانوية العامة فى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر جديد آراء طلبة قرى حياة كريمة بمحافظة الأقصر، خلال فعاليات القوافل التعليمية التى تم تقديمها لطلبة الثانوية العامة فى مدينتى إسنا وأرمنت وهى المدن التى تخدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك إستمراراً لسلسلة دعم الطلبة فى تلك القرى بقوافل تعليمية يحاضر فيها نخبة من خبراء الثانوية العامة فى المواد الدراسية المختلفة.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، تقرر مواصلة القوافل التعليمية المجانية على مدار يومي الخميس وغداً الجمعة، لدعم طلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى بقرى حياة كريمة فى مدينتي إسنا وأرمنت، وذلك بقاعة بقاعة مركز شباب السلام بمدينة إسنا لطلاب القسم العلمى، وقاعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبى، أما فى مركز أرمنت فيتم عقد القوافل التعليمية المجانية داخل قاعة نادى الشبان المسلمين للقسم العلمى، وفى قاعة نادى المعلمين للقسم الأدبي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنظيم تلك القوافل المجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى، وناشد الدكتور محمد السيد، كافة الطلاب بضرورة الحضور للإستفادة من القوافل التعليمية وتدريبهم على الأسئلة والإجابات.

وقال الدكتور محمد السيد، لطلبة إسنا وأرمنت خلال متابعته القوافل التعليمية، أن المديرية وعدتهم بعمل مراجعات نهائية بعد القوافل التى عقدت فى مارس الماضي، وبالفعل أوفت المديرية وعدها بعقد قوافل تعليمية جديدة بمراجعة نهائية لتقديم الدعم الوافى لطلبة الثانوية العامة بمدن حياة كريمة بإسنا وأرمنت، وذلك بحضور نخبة من أساتذة المواد المختلفة من العاصمة، موجهاً الشكر لكل الأساتذة على حضورهم ودعمهم الكبير لأبناء الأقصر فى تلك القوافل المميزة.

وفى هذا الصدد قالت الطالبة دعاء صالح رزق من الشعبة الأدبية بمدينة إسنا، أنه تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إهتمامه الكبير بقرى حياة كريمة، والقوافل التعليمية التى تم تنظيمها لهم بأساتذة فى كل المواد ساعدتهم كثيراً فى معرفة نوعية الإمتحانات والإستعداد لها، حيث أن تلك القوافل ساهمت فى تقديم الفائدة الكبيرة لهم، موضحةً أن الأساتذة يقدمون لهم المنهج بشكل عام فى المدرسة، ولكن فى القافلة التعليمية قدموا لهم بعض الخبرات فى أسلوب الإمتحانات لأول مرة يتعرفون عليها لكي يستطيعون الحل بشكل أمثل فى الإمتحانات.

وأضافت دعاء صالح لـ"اليوم السابع"، أنها سعيدة للغاية بتلك القوافل موجهة الشكر لوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم الأقصر على تلك القوافل التعليمية التى قدمت لهم تفاصيل وتريكات مختلفة لم يكونوا يعلمونها حول الإمتحانات وطريقة التركيز فى الأسئلة والإجابة عليها، مشددةً على أنها لم تندم على ترك المذاكرة بالمنزل وحضورها للقافلة التي أفادتها وجميع زملاؤها كثيراً جداً.

فيما قال الطالب محمد أبو المعارف مكى من الشعبة العلمية بالثانوية العامة، أنه حضر المراجعات النهائية فى القوافل التعليمية وإستفاد كثيراً منها وكافة زملاؤها بدعم من وزارة التربية والتعليم لأبناء الصعيد، حيث حاضر لهم فى تلك القوافل أساتذة ودكاترة متخصصون فى المواد المختلفة، ووجه الشكر الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لأبناء مدن وقرى حياة كريمة من طلبة الثانوية العامة بتلك القوافل التعليمية المختلفة من نوعها، والتى ساعدتهم كثيراً فى معرفة مستوياتهم ومعرفة مستويات الإمتحانات وأسئلتها وكيفية التركيز أكثر وأكثر خلال حل الإمتحانات.

أما الطالب أحمد شعبان حسن طالب شعبة علمى علوم، أنه يحضر القوافل التعليمية للمرة الثانية على يد نخبة من الأساتذة الملمين بكافة تفاصيل الإمتحانات وأساليبها، حيث أن تلك القوافل أشعرت جميع الطلبة بالإهتمام الكبير لطلبة وأبناء الصعيد من قرى حياة كريمة.

وأضاف الطالب أحمد شعبان لـ"اليوم السابع"، أن تلك القوافل تقرب لهم مستوى وأسلوب الإمتحان بنسبة تفوق الـ90%، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الإهتمام بأبناء الصعيد بمبادرة حياة كريمة، وكذلك قوافل حياة كريمة التعليمية لطلبة الثانوية لما لها من دور كبير مختلف تماماً عما كانوا يتلقونه فى المدارس وفى الدروس الخصوصية.