حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط يصل حجمها إلى 19692 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19692 طنا تشمل : 860 طن أسمنت معبأ و 12966 طن يوريا و 1116 طن رمل زجاجى و 900 طن مولاس 3850 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39542 طن تشمل : 2269 طن ابلاكاش و 7862 طن خردة و 2511 طن حديد و 26900 طن ذرة و 950 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 145 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1181 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2107 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 13935 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 310124 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5386 شاحنة .