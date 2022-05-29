اليوم السابع
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حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط يصل حجمها إلى 19692 طنا

الأحد، 29 مايو 2022 06:18 م
حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط يصل حجمها إلى 19692 طنا ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19692 طنا تشمل : 860 طن أسمنت معبأ و 12966 طن يوريا و 1116 طن رمل زجاجى و 900 طن مولاس 3850 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39542 طن تشمل :  2269 طن ابلاكاش و 7862 طن خردة و 2511 طن حديد و 26900 طن ذرة و 950 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 145 طنا.
 
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1181 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2107 حاوية مكافئة  ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 13935 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 310124 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5386 شاحنة .

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