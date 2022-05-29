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حديقة الحيوان عن جدرى القرود: لا يوجد قرد واحد تم استيراده من الخارج

الأحد، 29 مايو 2022 04:00 ص
حديقة الحيوان عن جدرى القرود: لا يوجد قرد واحد تم استيراده من الخارج حديقة حيوان الجيزة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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"جدرى القرود" من الأمراض التى لا تنتقل بسهولة بين الفصائل وبعضها ولا ينتقل أيضا من الحيوانات إلى البشر الا نادرًا وهو غير موجود فى مصر ويظهر فى الاماكن النائية فى افريقيا فقط وينتشر على المستوى الثانوى، لكن تم الإعلان عن ظهور الفيروس فى عدد من دولالعالم والتساؤلات كثيرة حول انتقاله بين الحيوانات وبعضها.
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات حول قرود حديقة الحيوان فى مصر كما ذكرتها مصادر رسمية.
 
1-  لا يوجد أى من القرود فى الحديقة تم استيرادها من الخارج وجميعها من سلالات مصرية، وبالتالى فإنه لا توجد فرص لتعرض أو منهمل لإصابة من قبل حيوانات حاملة للفيروس.
 
2- تم اتخاذ قرار بمنع استيراد القرود من أي مكان في العالم منذ أكثر من 15 عاما.
 
3- جميع الموانئ المصرية، لا تسمح باستيراد القرود، كما أن هناك خطة وقاية وتحصينات .
 
4- يتم اجراء الفحص اليومى والمعملى الدائم على الحيوانات بالإضافة الى المتابعة اليومية لملاحظات حراس الحيوانات عليها وعلى حالتها .
 
5-يتم اعطاء التحصينات اللازمة للحيوانات فى المواعيد المحددة لها.

جدرى القرود

حديث الحيوان

القرود

قرود الحديقة


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