حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته هيدرو وحشيش بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة فايد بالإسماعيلية، حبس عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة فايد مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بعد أن تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وفرد محلى، وعدد من الطلقات لذات العيا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة فايد مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، فرد محلى، وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالى، وهاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالعرض على النيابة اعترف بحيازته للمخدرات، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.