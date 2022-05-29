جهاز تنمية المشروعات يضخ 100مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بسوهاج

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز يحرص على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذ محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن بينها المحافظات وكذلك الجمعيات الأهلية المنتشرة في الجمهورية، لتسهيل وصول التمويلات متناهية الصغر إلى أصحاب المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا بنطاق عمل المبادرة، بما يساهم في التوسع في تقديم التمويلات متناهية الصغر للعملاء وينعكس إيجابا على نمو قطاع المشروعات بشكل عام. وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على التركيز على محافظات الصعيد وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة حيث مول ما يزيد على 5700 مشروع بالقرى والمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة سوهاج منذ عام 2021 وحتى نهاية أبريل 2022 وذلك بتمويل يزيد على 188 مليون جنيه مما أتاح 12580 فرصة عمل.

وجاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات والجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات في محافظة سوهاج بقيمة 100 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر في نطاق عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة حيث شهد مراسم التوقيع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وقام بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز والدكتور محمد نشأت فؤاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات وذلك بحضور المهندس عمرو إبراهيم مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات ونادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج.

وأشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالدور الهام الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم مختلف أوجه الدعم للمواطنين خاصة الشباب والمرأة لتحسين جودة الحياة من خلال إتاحة الاحتياجات التمويلية والخدمات الفنية اللازمة سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة، خاصة في نطاق عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر أن العقد الجديد يهدف إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية الزراعية والتجارية والخدمية والحيوانية والصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 4000 صاحب مشروع من خلال هذا العقد، حيث يصل حجم التمويل المتاح للمشروع الواحد إلى 200 ألف جنيه. وأضافت أن الجهاز يعمل على زيادة عدد الجهات الوسيطة التي يتعاون معها ومن بينها الجمعيات الأهلية التي تقوم بإعادة إقراض التمويلات للعملاء وأصحاب المشروعات خاصة من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير أعمالهم وتمكينهم من تمويل رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات.

وأوضح الدكتور محمد نشأت رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات أن الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وتنمية المجتمعات المحلية من خلال ثماني أفرع هي سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جرجا، البلينا ودار السلام، ما يعنى قدرتها على الوصول للفئات المستهدفة بمختلف مراكز المحافظة، ودعا المواطنين في هذه المناطق للتوجه لأفرع الجمعية والحصول على التمويل المناسب لمشروعاتهم.

من جانبه أشار المهندس عمرو إبراهيم مدير المنطقة السادسة إلى أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد ورش عمل في المراكز المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة " في محافظة سوهاج وعددها 7 مراكز هي " طما، المراغة، ساقلته، المنشاة، جرجا، البلينا، ودار السلام " بواقع 181 قرية، وتستهدف ورش العمل رفع كفاءة الجمعيات الأهلية وتعريفهم بآليات التمويل المتاحة بالجهاز لتحقيق الاستفادة لكل أهالي المحافظة، وبصفة خاصة المواطنين بالمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية.

وأشار نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج أن الفرع يتيح دراسات جدوى استرشادية للشباب للاستفادة منها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر جديدة تتفق واحتياجات السوق بالمحافظة كما يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية مجانا بشكل دورى لتعريفهم بأسس إقامة المشروعات الصغيرة بشكل سليم. ووجه نادر عبد الظاهر الدعوة للمواطنين للتوجه الى مقر فرع الجهاز وعنوانه تقاطع شارع الجمهورية مع شارع النصر للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.