جمارك مطار برج العرب تضبط 46 هاتفا محمولا قبل تهريبها من الخارج

الاسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب 46 موبايل، ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمة من أبو ظبي، اشتبه سعيد محمود ورجب بحيري رؤساء الوردية في الركاب الثلاث "راكب وزوجته وشقيقتها ا.ف.س وا.ا.ح وا.ا.ح" مصريي الجنسية، وتم العرض على سامح شرباش مدير الجمرك.

تم تشكيل لجنة من كل من علي محمد قنبر، ومحمود غنيم، ومي النشار، مأمور حركة، لفحص مذكرة الاشتباه المقدمة من محمود الوحش، واحمد كامل، ماموري الكشف بالأشعة تحت إشراف اسلام قباري مدير الإدارة ورجب بحيري رئيس الوردية وبحضور محمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب والقائم بتحرير المحضر تحت إشراف طاهر بخاطره، مدير إدارة مكافحة التهريب وبحضور ساري عبد الحليم امن جمركي تحت إشراف طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي.

وبتفتيش أمتعة الركاب تبين وجود 46 موبايل حول جسد الزوجة وشقيقتها، والباقي مخبأة داخل حقائبهم، وبلغت القيمة الإجمالية مبلغ وقدره 138000 جنيه، قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2022 بجمرك مطار برج العرب الدولي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتوجيهات الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.