جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية أدوية بشرية كبيرة محلية ومستوردة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على الإخبارية المقدمة من إدارة حركة الصادر وقسم الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب وقسم البحث الجنائي مفادها اعتزام المدعو س . أ . س ليبى الجنسية سائق السيارة رقم (12460- 5/ 16295-25) جماهيرية تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان جمركي رقم 5287 لسنة 2022 صادر نهائي السلوم بإسم شركة ا . للتصدير والمشمول مستنديا عبارة عن مقرمشات .

وبالعرض على محمد عبد العظيم مدير الإدارة قام بتشكيل لجنة جمركية من عبد السلام سعد وعلي الغنام وأحمد جميعي مأمورى الحركة وإسلام محمدي مأمور تعريفة وعلاء عنتر مدير حركة الصادر لكشف السيارة والمطابقة علي البيان الجمركي فتبين وجود عدد 332 ألفا و732 عبوة من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة بعدد 493 صنفا وكمية من المنظفات المصرية الصنع غير المدرجة بالبيان الجمركي المقدم مخبأة داخل كراتين المقرمشات وكراتين أخري بغرض إخفاءها عن أعين رجال الجمارك .

وبلغت القيمة الجمركية 8 ملايين و312 ألفا و930 جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 16 مليونا و609 آلاف و792 جنيها .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 86 لسنة 2022 وحجز المضبوطات وايداعها بمخازن جمرك السلوم والإحالة للنيابة العامة لإعمال شئونها وتحرر المحضر بمعرفة أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .