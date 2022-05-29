توريد 327 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط وبورسعيد وبنى سويف.. صور

المحافظات: محمد عزام-هانى فتحى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن قد ارتفعت لتصل إلى 137 ألف و981 طن و843 كيلو من الأقماح المحلية وذلك بـ 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم موضحاً أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مضيفاً أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك لتحقيق المستهدف هذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن والحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول موضحاً أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع فضلاً عن تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم

وأضافت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن أعمال توريد محصول القمح متواصلة حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز حيث استقبل البنك الزراعي المصري محصول القمح بكميات تصل إلى 63243طن و959 كيلوجرام ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) 25984طن و748كيلوجرام أما المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 41339طن و343كيلوجرام وشركة الوحدة لطحن الغلال 5842طن و670كيلو جرام ، وإنتاج التقاوي وشركات منتجة 1571طن و123كيلوجرام لافته إلى التنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن إجمالى الكميات الموردة من القمح منذ منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم، بلغت 13803 طن و 132 كجم بنسبة توريد 55% من المستهدف.

يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، ومن المتوقع توريد كميات تتلائم مع السعات التخزينية المعتمده والجاهزة لتخزين هذه الأقماح حيث أن جملة المساحة المنزرعة 14596 فدان خلال موسم التوريد بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25000 طن.

وأشار ثابت، إلى أن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الإنتهاء من موسم الحصاد فى نهاية شهر أغسطس القادم، وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسة ناصر ثابت - وكيل وزارة التموين ببورسعيد، محمد عوض - وكيل مديرية التموين،، خالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف، وحاتم ماهر رؤوساء اللجان بتذليل أى عقبات والعمل على حلها أول بأول .

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم"أمس"استلام 5495طناً من القمح المحلي بصوامع وشون المحافظة ،ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 161 ألف و191 طناً ،منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بنسبة 77.2%"حتى الآن"من المستهدف توريده هذا الموسم " 230 ألف طن ، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون

من جهته أشار وكيل التموين إلى انتظام أعمال التوريد بنطاق المحافظة ،والتي تشهد حالياً تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، خاصة مع انتهاء عملية الحصاد ،لافتاُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.



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محافظ أسيوط يتفقد توريد القمح (1)



محافظ أسيوط يتفقد توريد القمح (2)



محافظ أسيوط يتفقد توريد القمح (3)



محافظ أسيوط يتفقد توريد القمح (4)