اليوم السابع
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تنظيم فعاليات لتنفيذ أنشطة تخدم محاور الاستراتيجية القومية للسكان بكفر الشيخ

الأحد، 29 مايو 2022 11:05 ص
تنظيم فعاليات لتنفيذ أنشطة تخدم محاور الاستراتيجية القومية للسكان بكفر الشيخ اثناء مناقشة خطة المجلس القومي للسكان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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عقد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للتطوير والاستثمار وشئون المجتمع، اجتماعاً للجنة التنسيقية للسكان بكفر الشيخ نيابة عن اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور أعضاء اللجنة ومقرر اللجنة مدير عام المجلس القومي للسكان.

 وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات منها متابعة تنفيذ توصيات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بتاريخ 29 مارس الماضي، وعرض ومناقشة المسودة الأولية للخطة السكانية السنوية 2022/2023.

وأوصى الاجتماع بالتركيز في أنشطة الخطة السكانية على المراكز ذات المؤشرات السكانية المرتفعة "مطوبس، سيدى سالم، بلطيم، كفر الشيخ، وعقد لقاء تنسيقي مع المجلس القومي للمرأة لإدراج خططهم في الخطة السكانية.

كما أوصى بتكليف فرع محو الأمية بإعداد بيان بالقرى والتوابع الساحلية المحرومة من الخدمات التعليمية والصحية والتركيز في خطط الجهات على هذه القرى، والتركيز في الخطة السكانية على الأنشطة التي تخدم محاور الاستراتيجية القومية للسكان، وعقد اجتماع تنسيقي بمركز شباب فوه بين الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة وشباب وحدة السكان، لوضع خطة التسويق الإلكتروني لمنتجات الشباب.

 

الحضور خلال مناقشة خطة المجلس القومي للسكان
الحضور خلال مناقشة خطة المجلس القومي للسكان

 

الحضور من المديريات المتعددة
الحضور من المديريات المتعددة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

معاون محافظ كفر الشيخ خلال مناقشة خطة المجلس القومي للسكان
معاون محافظ كفر الشيخ خلال مناقشة خطة المجلس القومي للسكان

 

 


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