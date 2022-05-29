تموين الأقصر تشكل لجنة لفحص وحصر الأراضي لم يتم توريد القمح منها حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تم تشكيل لجان لفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ودرسها ولم يتم التوريد، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 اردب / فدان.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، أنه تواصل مديرية التموين العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة 18460 طنا و808 كيلو قمح بنسبة 54.3% من السعة التخزينية بالمحافظة.

وأكد وكيل تموين الأقصر، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت بلغت الكمية الموردة 18460 طنا و808 كيلو قمح بنسبة 54.3% من السعة التخزينية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100% من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية و بلغت الكمية الموردة 18460 طن و808 كيلو قمح بنسبة 54.3% من السعة التخزينية.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.