تعليم كفر الشيخ: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كنترول الشهادة الإعدادية لمتابعة أعمال الرصد والمراجعة المستمرة، لدرجات الطلاب، موجهاً بتكرار المراجعة لينال كل طالب حقه.

وانتهت أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وتستمر أعمال الرصد والمراجعة، وفور الانتهاء منها، سيعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ النتيجة خلال الأيام المقبلة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،عن بدء استخراج بيانات النجاح والرسوب والامتحانات من الإدارات التعليمية لجميع الشهادات " الثانوي العام والثانوي الفني عام ومهني، والإعدادي العام والمهني والشهادة الابتدائية، بدءا من الأسبوع الجاري، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف البيان، لا يوجد تسجيل سداد أو تسجيل بيانات بالمقر السابق للشباك الواحد أو بديوان المديرية وعلى الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها، من المقر الذي تحدده الإدارة التعليمية.