"تعليم أسوان": حجب نتائج 5 طلاب بالشهادة الإعدادية بعد ضبطهم بمحاولة الغش

أسوان - عبد الله صلاح

أكد عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، بأنه تم حجب نتائج 5 طلاب بإدارة إدفو التعليمية بعد ضبطهم بمحاولة الغش أثناء فترة الإمتحانات.

وأشار، إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل لتلقى أى طلبات لإعادة تصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى تقدم لها 28 ألفا و53 طالبا وطالبة طالب وطالبة نجح منهم 21 ألفا و 353 طالبا وطالبة ، فيما سيدخل إمتحانات الدور الثانى 6700 طالب وطالبة.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7%