تعرف على قرى المراكز الطبية وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل بالمنيا

الى جانب العديد من المشروعات التى تجرى على أرض ملوى ضمن مشروعات حياة كريمة والتى تنفذ فى 5 مراكزهى ديرمواس وملوى، وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتشمل 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا لها بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.

وفى سياق متصل تشهد قرى ملوى العديد من المشروعات منها إنشاء المجمع الخدمى والزراعى والمركز الطبى ومركز تنمية الاسرة، وفى مجلس قروي إبشادات، تفقد رئيس المجلس أعمال إحلال وتجديد كوبرى إبشادات ـ كوبرى شعراوى ـ كوبرى قزمول، و إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية عبادة،و أعمال حفر الصرف الصحى بقرية البياضية وأعمال إنشاء محطة الرفع بقرية الروضة، بيننما فى قرية نواى تم متابعة أعمال حفر الصرف الصحى بقرية الاشمونين، و إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية الاشمونين .